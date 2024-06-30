Яєчні роли – це простий у приготуванні сніданок, який наповнить організм корисними речовинами і енергією.

Готувати його так само легко, як звичайний омлет, аале з деякими відмінностями. Рецептом яєчних ролів на сніданок поділилася фудблогерка «Anastasia zhakulina».

Інгредієнти потрібні такі: яйця – 2 шт, твердий сир 30г, червона риба 2-3 шматочка, свіжий огірок - ½, Крем-сир - 1ст.л, сіль та вершкове масло.

яйця

Що приготувати на сніданок замість омлету.

яйця

Що приготувати на сніданок замість омлету.

Приготування такого яєчного сніданку дуже просте: в мисці вінчиком змішати яйця, сіль та натертий твердий сир. Пательню розігріти з вершковим маслом і вилити яєчну суміш.

«Як тільки яйця захопляться знизу і перестануть бути рідкими зверху, перевернути на іншу сторону і смажити ще 1 хвилину», - розповіла аанастасія хід приготування сніданку.

рецепт сніданку

Що приготувати на сніданок замість омлету.

яєчний рол на сніданок

Що приготувати на сніданок замість омлету.

Останній крок – збираємо рол.

Омлет змащуємо крем-сиром, огірок нарізааємо слайсами і викладаємо. Червону рибу нарізаємо смужками і викладаємо на огірок.

яєчний рол на сніданок

Що приготувати на сніданок замість омлету.

Загортаємо рол, розрізаємо навпіл і сніданок можна подавати на стіл!

Зазначимо, що у якості наачинки для яєчного ролу можуть бути будь-які улюблені продукти. Помідори, тунець, авокадо, зелень, шпинат, твердий сир тощо.

Також можна додати шинку, рукколу та іншу смакоту.

яєчний рол на сніданок

Що приготувати на сніданок замість омлету.

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