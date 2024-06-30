Яєчні роли – це простий у приготуванні сніданок, який наповнить організм корисними речовинами і енергією.
Готувати його так само легко, як звичайний омлет, аале з деякими відмінностями. Рецептом яєчних ролів на сніданок поділилася фудблогерка «Anastasia zhakulina».
Інгредієнти потрібні такі: яйця – 2 шт, твердий сир 30г, червона риба 2-3 шматочка, свіжий огірок - ½, Крем-сир - 1ст.л, сіль та вершкове масло.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
Приготування такого яєчного сніданку дуже просте: в мисці вінчиком змішати яйця, сіль та натертий твердий сир. Пательню розігріти з вершковим маслом і вилити яєчну суміш.
«Як тільки яйця захопляться знизу і перестануть бути рідкими зверху, перевернути на іншу сторону і смажити ще 1 хвилину», - розповіла аанастасія хід приготування сніданку.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
Останній крок – збираємо рол.
Омлет змащуємо крем-сиром, огірок нарізааємо слайсами і викладаємо. Червону рибу нарізаємо смужками і викладаємо на огірок.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
Загортаємо рол, розрізаємо навпіл і сніданок можна подавати на стіл!
Зазначимо, що у якості наачинки для яєчного ролу можуть бути будь-які улюблені продукти. Помідори, тунець, авокадо, зелень, шпинат, твердий сир тощо.
Також можна додати шинку, рукколу та іншу смакоту.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
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