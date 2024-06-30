Яичные роллы – это простой в приготовлении завтрак, который наполнит организм полезными веществами и энергией.
Готовить его так же легко, как обычный омлет, но с некоторыми отличиями. Рецептом яичных роллов на завтрак поделилась фудблогер Anastasia zhakulina.
Ингредиенты нужны следующие: яйца – 2 шт, твердый сыр 30г, красная рыба 2-3 кусочка, свежий огурец – ½, крем-сыр – 1ст.л, соль и сливочное масло.
Что приготовить на завтрак вместо омлета.
Что приготовить на завтрак вместо омлета.
Приготовление такого яичного завтрака очень простое: в миске венчиком смешать яйца, соль и потертый твердый сыр. Сковороду разогреть со сливочным маслом и вылить яичную смесь.
«Как только яйца увлекутся снизу и перестанут быть жидкими сверху, перевернуть на другую сторону и жарить еще 1 минуту», – рассказала аанастасия ход приготовления завтрака.
Что приготовить на завтрак вместо омлета.
Что приготовить на завтрак вместо омлета.
Последний шаг – собираем ролл.
Омлет смазываем кремом-сыром, огурец нарезаем слайсами и выкладываем. Красную рыбу нарезаем полосками и выкладываем на огурец.
Что приготовить на завтрак вместо омлета.
Заворачиваем ролл, разрезаем пополам и завтрак можно подавать на стол!
Отметим, что в качестве начинки для яичного ролла могут быть любые любимые продукты. Помидоры, тунец, авокадо, зелень, шпинат, сыр и т.д.
Также можно добавить ветчину, рукколу и другие вкусности.
Что приготовить на завтрак вместо омлета.
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