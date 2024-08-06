Маринованные огурцы с куркумой – это идеальная закуска в любое время года, которая станет и отличным дополнением к блюдам на столе, и ингредиентом к салатам, бутербродам и т.д.

Маринованные огурцы с куркумой сочетают в себе классическую хрусткость и необычный аромат, красивый золотистый цвет и острицу.

Вот три простых рецепта огурцов с куркумой, которые получатся хрустящими и вкуснейшими.

Ход приготовления маринованных огурцов с куркумой по первому рецепту следующий: огурцы моем и оставляем в холодной воде на 2 часа. Затем сливаем воду и режем огурцы на тонкие полосочки.

Готовим маринад к огурцам с куркумой. Для него требуются:

1 л. воды

200 г сахара

2 ч.л. соли

Ставим воду с другими ингредиентами на огонь, прогреваем до растворения сахара, добавляем 200 мл. уксуса 9% и 1ч.л. с верхом куркумы. Все тщательно перемешиваем и снимаем с огня.

Маринованные огурцы с куркумой.

Теперь на дно банки выкладываем 1/2 ч. л. зерна сухой горчицы, 2 шт. душистого перца. Также в банке добавляем порезанные огурцы и заливаем маринадом.

Выкладываем в банку нарезанные огурцы, заливаем маринадом до самого верха. Теперь банки с маринованными огурцами с куркумой можно стерилизовать.

Еще одним замечательным рецептом маринованных огурцов с куркумой поделились на популярной кулинарной странице с миллионной аудиторией «Пляцки Рецепты от Лилии Цвет».

«В прошлом году смаковала у мамы очень вкусные огурчики. Рецепт ей подсказала коллега. И в этом году я захотела себе такие сделать», – рассказала одна из подписниц на страницу.

Для маринада к маринованным огурцам с куркумой требуются 0,5л воды, 200г уксуса, 200г сахара, 1 ст л соли, 1ч л куркумы.

Все составляющие маринада необходимо вскипятить.

Ход приготовления огурцов с куркумой: огурцы моем и нарезаем вдоль дольками.

Маринованные огурцы с куркумой.

На дно 0,5л банки ставим зонтик укропа, добавим пару веточек зеленого укропа, два зубца чеснока, две горошины черного перца, лавровый лист.

«И я еще добавила 0,5 ч л горчицы в зернах» , – рассказала хозяйка.

Теперь в банки выкладываем огурцы, заливаем горячим маринадом и стерилизуем 10мин.

Также маринованные огурцы с куркумой можно приготовить по третьему рецепту.

Для него нужны такие ингредиенты 3 кг. Огурцов, 170 г. Сахара, 2,5 ст.л. Соли, 1 ч.л. сухого чеснока, 1 ч.л. черного молотого перца, 3 ч.л. Куркумы без горки, 10 ст.л. Французская горчица, 100 мл. Масла, 250 мл. Яблочного уксуса или 6% обыкновенного (если 9% то 180 г.)

«Я делала в прошлом году, очень вкусно»,

«Получились отличные маринованные огурцы с куркумой»,

«Очень вкусные огурцы» , – говорят об этом рецепте те, кто уже приготовил так огурцы с куркумой.

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