Місячний календар допомагає господиням та кулінарам визначитися з датою для засолювання, маринування чи консервації капусти, огірків та інших овочів.

Місячний календар підказує не тільки найсприятливіші дати для посіву насіння, посадки розсади або підживлення рослин, але й допоможе визначитися з днем ​​консервації капусти.

Згідно з місячним календарем, у липні залишилися ще такі сприятливі дати: 28 та 31.

А ось у місячному календарі на серпень, опублікованому "Зеленою садибою" , є багато сприятливих днів для будь-яких робіт із рослинами. А саме – 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Зазначимо, що в консервації, маринуванні та засолюванні капусти, як і у кожній справі є свої хитрощі. Насамперед – це вибір капусти.

Найкращі дні для консервації капусти у липні, місячний календар.

Смак консервованої або маринованої капусти залежить не тільки від способу її приготування та рецепту, а й від самої капусти. Для квашення підходять не всі сорти капусти, краще використовувати сорти пізнього або середньо-пізнього терміну дозрівання. Серед них, зокрема, «Білосніжка», «Агресор F1», «Мегатон F1», «Пізня Харківська», «Слава», «Амагер».

Досвідчені господині радять вибирати капусту для квашення біляву, більш круглу і трохи плоску. При цьому не слід вибирати для консервації надто зелену капусту. Така капуста не буде соковитою, не буде хрумтіти.

Також треба знати, яка сіль найкраще підходить для засолювання капусти.

Найкращі дні для консервації капусти у липні, місячний календар.

Так, сіль, яку не використовують при консервації – це йодування. У ній міститься штучний йод, який запобігає розвитку молочнокислих бактерій, а вони капусті необхідні, щоб закуска мала приємний смак та хрустіла.

Для квашення капусти найкраще вибрати сіль середнього або великого помелу.

Ще один секрет смачної квашеної капусти – солі не повинно бути надто багато чи мало. Рекомендують використовувати одну ложку солі без верху на кілограм капусти.

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