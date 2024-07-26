Лунный календарь помогает хозяйкам и кулинарам определиться с датой для засолки, маринования или консервации капусты, огурцов и других овощей.

Лунный календарь подсказывает не только самые благоприятные даты для посева семян, посадки рассады или подкормки растений, но и поможет определиться с днем консервации капусты.

Согласно лунному календарю, в июле остались еще такие благоприятные даты: 28 и 31.

А вот в лунном календаре на август, опубликованному "Зеленою садибою", есть много благоприятных дней для любых работ с растениями. А именно - 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Отметим, что в консервации, мариновании и засолке капусты, как и в каждом деле есть свои хитрости. Прежде всего – это выбор капусты.

Лучшие дни для консервации капусты в июле, лунный календарь.

Вкус консервированной или маринованной капусты зависит не только от способа ее приготовления и рецепта, но и от самой капусты. Для квашения подходят не все сорта капусты, лучше использовать сорта позднего или средне-позднего срока созревания. Среди них в том числе «Белоснежка», «Агрессор F1», «Мегатон F1», «Поздняя Харьковская», «Слава», «Амагер».

Опытные хозяйки советуют выбирать капусту для квашения белокурую, более круглую и слегка плоскую. При этом не следует выбирать для консервации слишком зеленую капусту. Такая капуста не будет сочной, не будет хрустить.

Также надо знать, какая соль лучше всего подходит для засолки капусты.

Лучшие дни для консервации капусты в июле, лунный календарь.

Так, соль, которую не используют при консервации – это йодировання. В ней содержится искусственный йод, который предотвращает развитие молочнокислых бактерий, а они капусте необходимы, чтобы закуска имела приятный вкус и хрустела.

Для квашения капусты лучше всего выбрать соль среднего или крупного помола.

Еще один секрет вкусной квашеной капусты - соли не должно быть слишком много или мало. Советуют использовать одну ложку соли без верха на килограмм капусты.

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