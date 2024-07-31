Цей рецепт капусти Пелюстка з буряком саме такий, який ви шукали – закуска вийде соковитою, апетитною, смачною і неймовірно хрусткою.

Капуста Пелюстка з буряком – це прекрасна і дуже популярна закуска, від появи якої на столі будуть у захваті всі.

Для того, щоб страва вийшла дійсно смачною можна скористатися рецептом екс-судді шоу «Мастер Шеф» Тетяни Літвінової.

«Квашена капуста «пелюстка». Та ще й рожева, схожа на прекрасну хризантему! Смачна настільки, що не можна відірватись! Готувати цю смакоту суто задоволення», - запевнила Літвінова на своїй сторінці в інстаграм, розповідаючи про рецепт.

Капуста Пелюстка з буряком, рецепт.

Отже, для приготування капусти Пелюстка з буряком потрібні такі інгредієнти: капуста 2 шт 3- 3,5 кг, буряк 1 шт 250-300 г, насіння кориандру 20 г, розсіл з огірків 2 л, розсіл 1л окропу/30 г солі.

Хід приготування закуски наступний: спочатку необхідно поставити кіпʼятитися воду в чайнику, потім нарізати капусту.

Нступний крок у приготуванні капусти Пелюстка з буряком – поставити овоч в каструлю та залити окропом. Коли вода закипить, зливаємо.



«В посуд, де будете маринувати ( можна в цій самій каструлі) покласти половину буряку на дно, лаврове листя, коріандр, та всю капусту. Зверху викласти решту буряку», - розповіла Літвінова хід приготування закуски.

Заливаємо капусту розсолом з огірків. За словами Літвінової, його можна купити на ринку.

Тепер в 1 літрі окропу розчиняємо 30 г солі, заливаємо капусту і накриваємо капусту, але не дуже щільно.

Капуста Пелюстка з буряком, рецепт.

Залишаємо майбутню капусту Пелюстка з буряком при кімнатній температурі до ознаків бродіння.

«В мене проквасилась за 5 днів», - розповіла Літвінова.

Також екс-суддя «Мастер Шеф» уточнила, що капусту заливаємо і розсолом, і соляним розчином:

«І те, і друге. Спочатку розсол з огірків, потім додаємо солону воду».

Багатьом цей рецепт капусти Пелюстка з буряком дуже сподобався.

«Смакота!»,

«Дякую за цікавий рецепт»,

«Рецепт такої капусти давно шукала», - пишуть підписники на сторінку Літвінової.

Капуста Пелюстка з буряком, рецепт.

Капуста Пелюстка з буряком буде чудовою і в якості самостійної страви, і у поєднанні з гарнірами з різних каш, з картоплею, з м’ясними та рибними стравами.

Назва цієї закуски походить від слова «пелюстки», тому що в готовому вигляді шматочки капусти нагадють пелюстки яскравих квітів.

Користь капусти Пелюстка з буряком в тому, що вона містить бгто вітаміну С. Також у цій страві є залізо, кальцій та фосфор. Крім того ця закуска надає загальнозміцнюючу дію на імунну систему людини. Квашена капуста, як відомо, уповільнює процес старіння клітин організму, допомагає організму боротися із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, нормалізує мікрофлору кишечника.

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