Этот рецепт капусты Лепесток с буряком именно такой, какой вы искали – закуска получится сочной, аппетитной, вкусной и невероятно хрустящей.

Капуста Лепесток с буряком – это прекрасная и очень популярная закуска, от появления которой на столе будут в восторге все.

Для того, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, можно воспользоваться рецептом экс-судьи шоу «Мастер Шеф» Татьяны Литвиновой.

«Квашеная капуста «лепесток». Да еще розовая, похожая на прекрасную хризантему! Вкусная настолько, что нельзя оторваться! Готовить эту вкусность одно удовольствие», - заверила Литвинова на своей странице в инстаграм, рассказывая о рецепте.

Капуста Лепесток с буряком, рецепт.

Итак, для приготовления капусты Лепесток с буряком требуются следующие ингредиенты: Капуста 2 шт 3- 3,5 кг, свекла 1 шт 250-300 г, семена кориандра 20 г, рассол из огурцов 2 л, рассол 1л кипятка/30 г соли.

Ход приготовления закуски следующий: сначала нужно поставить кипятиться воду в чайнике, затем нарезать капусту.

Следующий шаг в приготовлении капусты Лепесток с буряком – поставить овощ в кастрюлю и залить кипятком. Когда вода закипит, сливаем.



«В посуду, где будете мариновать (можно в этой самой кастрюле) положить половину буряка на дно, лавровые листья, кориандр и всю капусту. Сверху выложить оставшийся буряк», - рассказала Литвинова ход приготовления закуски.

Заливаем капусту рассолом из огурцов. По словам Литвиновой, его можно приобрести на рынке.

Теперь в 1 литре кипятка растворяем 30 г соли, заливаем капусту и накрываем капусту, но не слишком плотно.

Капуста Лепесток с буряком, рецепт.

Оставляем будущую капусту Лепесток с буряком при комнатной температуре до признаков брожения.

«У меня проквасилась через 5 дней», - рассказала Литвинова.

Также экс-судья «Мастер Шеф» уточнила, что капусту заливаем и рассолом, и соляным раствором.

«И то, и другое. Сначала рассол из огурцов, затем добавляем соленую воду».

Многим этот рецепт капусты Лепесток с буряком очень понравился.

«Вкуснятина!»,

«Спасибо за интересный рецепт»,

"Рецепт такой капусты давно искала" , - пишут подписчики на страницу Литвиновой.

Капуста Лепесток с буряком, рецепт.

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