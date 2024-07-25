Тушкована капуста – це ситна і корисна страва, яку готують, як зі свіжої, так і з квашеної капусти. Тушковану капусту готують із м’ясом, сосисками, грибами, картоплею, цибулею і морквою.
Але, готуючи будь-яку тушковану капусту, слід знати одну хитрість, яка допоможе приготувати цю страву так, щоб вона зберегла свою соковитість.
Цим секретом і рецептом тушкованої капусти поділилася кулінар і популярна фудблогерка «Anny cooking».
Кулінар пропонує приготувати тушковану капусту в вершках.
Інгредієнти потрібні такі:
1/2 середньої капусти
1 середня морква
1 середня цибулина
2 дольки часнику
300 г вершків 33-36%
2 ст.л. сметани
сіль, перець, а також олія
Хід приготування тушкованої капусти наступний:
Спочатку Нарізаємо овочі - капусту тонко шинкуємо, моркву тремо на великій терці, цибулю і часник дрібно нарізаємо. Потім мішуємо капусту з морквою і ставимо тушкуватись на середній вогонь, додаємо 100 г води в кастрюлю, щоб не пригоріла.
Цибулю підсмажуємо окремо до золотистого кольору на невеликій кількості олії.
Наступний крок - в напівготову капусту додаємо нарізаний часник і тушкуємо ще 5 хв.
Далі додаємо в капусту вершки і сметану. І от тільки тепер тушковану капусту можно посолити.
«Секрет соковитої тушкованої капусти дуже простий. Солимо капусту в кінці приготування», - зазначила фудблогер.
Тушкована капуста, рецепт.
Накриваємо страву кришкою і тушкуємо капусту на мінімальному вогні ще 5-7 хвилин.
Кулінар також пояснила, що, якщо капусту посолити відразу, овоч пустить сік і не буде після приготування таким соковитим.
Нагадаємо, що в капусті є велика користь для організму.
Зокрема, капуста сприяє зміцненню артерій та підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи, має позитивний вплив на зір, запобігаючи катаракті, і може навіть зменшити ризик розвитку онкологічних захворювань.
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