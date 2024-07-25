Для того, щоб приготувати тушковану капусту дійсно ароматною і соковитою слід знати просту хитрість.

Тушкована капуста – це ситна і корисна страва, яку готують, як зі свіжої, так і з квашеної капусти. Тушковану капусту готують із м’ясом, сосисками, грибами, картоплею, цибулею і морквою.

Але, готуючи будь-яку тушковану капусту, слід знати одну хитрість, яка допоможе приготувати цю страву так, щоб вона зберегла свою соковитість.

Цим секретом і рецептом тушкованої капусти поділилася кулінар і популярна фудблогерка «Anny cooking».

Кулінар пропонує приготувати тушковану капусту в вершках.

Інгредієнти потрібні такі:

1/2 середньої капусти

1 середня морква

1 середня цибулина

2 дольки часнику

300 г вершків 33-36%

2 ст.л. сметани

сіль, перець, а також олія

Хід приготування тушкованої капусти наступний:

Спочатку Нарізаємо овочі - капусту тонко шинкуємо, моркву тремо на великій терці, цибулю і часник дрібно нарізаємо. Потім мішуємо капусту з морквою і ставимо тушкуватись на середній вогонь, додаємо 100 г води в кастрюлю, щоб не пригоріла.

Цибулю підсмажуємо окремо до золотистого кольору на невеликій кількості олії.

Наступний крок - в напівготову капусту додаємо нарізаний часник і тушкуємо ще 5 хв.

Далі додаємо в капусту вершки і сметану. І от тільки тепер тушковану капусту можно посолити.

«Секрет соковитої тушкованої капусти дуже простий. Солимо капусту в кінці приготування», - зазначила фудблогер.

Тушкована капуста, рецепт.

Накриваємо страву кришкою і тушкуємо капусту на мінімальному вогні ще 5-7 хвилин.

Кулінар також пояснила, що, якщо капусту посолити відразу, овоч пустить сік і не буде після приготування таким соковитим.

Нагадаємо, що в капусті є велика користь для організму.

Зокрема, капуста сприяє зміцненню артерій та підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи, має позитивний вплив на зір, запобігаючи катаракті, і може навіть зменшити ризик розвитку онкологічних захворювань.

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