Для того, чтобы приготовить тушеную капусту действительно ароматной и сочной следует знать простую хитрость.

Тушеная капуста – это сытное и полезное блюдо, которое готовят как из свежей, так и из квашеной капусты. Тушеную капусту готовят с мясом, сосисками, грибами, картофелем, луком и морковью.

Но, готовя любую тушеную капусту, следует знать одну хитрость, которая поможет приготовить это блюдо так, чтобы оно сохранило свою сочность.

Этим секретом и рецептом тушеной капусты поделилась кулинар и популярная фудблогер «Anny cooking».

Кулинар предлагает приготовить тушеную капусту в сливках.

Ингредиенты нужны следующие:

1/2 средней капусты

1 средняя морковь

1 средняя луковица

2 дольки чеснока

300 г сливок 33-36%

2 ст.л. сметаны

соль, перец, а также масло

Ход приготовления тушеной капусты следующий:

Сначала нарезаем овощи – капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке, лук и чеснок мелко нарезаем. Затем мешаем капусту с морковью и ставим тушиться на средний огонь, добавляем 100 г воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.

Лук поджариваем отдельно до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.

Следующий шаг – в полуготовую капусту добавляем нарезанный чеснок и тушим еще 5 мин.

Далее добавляем в капусту сливки и сметану. И вот только теперь тушеную капусту можно посолить.

«Секрет сочной тушеной капусты очень простой. Солим капусту в конце приготовления», – отметила фудблогер.

Тушеная капуста, рецепт.

Накрываем блюдо крышкой и тушим капусту на минимальном огне еще 5-7 минут.

Кулинар также пояснила, что если капусту посолить сразу, овощ пустит сок и не будет после приготовления таким сочным.

Напомним, что в капусте есть большая польза для организма.

В частности, капуста способствует укреплению артерий и поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, оказывает положительное влияние на зрение, предотвращая катаракту, и может даже уменьшить риск развития онкологических заболеваний.

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