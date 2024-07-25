Тушеная капуста – это сытное и полезное блюдо, которое готовят как из свежей, так и из квашеной капусты. Тушеную капусту готовят с мясом, сосисками, грибами, картофелем, луком и морковью.
Но, готовя любую тушеную капусту, следует знать одну хитрость, которая поможет приготовить это блюдо так, чтобы оно сохранило свою сочность.
Этим секретом и рецептом тушеной капусты поделилась кулинар и популярная фудблогер «Anny cooking».
Кулинар предлагает приготовить тушеную капусту в сливках.
Ингредиенты нужны следующие:
1/2 средней капусты
1 средняя морковь
1 средняя луковица
2 дольки чеснока
300 г сливок 33-36%
2 ст.л. сметаны
соль, перец, а также масло
Ход приготовления тушеной капусты следующий:
Сначала нарезаем овощи – капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке, лук и чеснок мелко нарезаем. Затем мешаем капусту с морковью и ставим тушиться на средний огонь, добавляем 100 г воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.
Лук поджариваем отдельно до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.
Следующий шаг – в полуготовую капусту добавляем нарезанный чеснок и тушим еще 5 мин.
Далее добавляем в капусту сливки и сметану. И вот только теперь тушеную капусту можно посолить.
«Секрет сочной тушеной капусты очень простой. Солим капусту в конце приготовления», – отметила фудблогер.
Тушеная капуста, рецепт.
Накрываем блюдо крышкой и тушим капусту на минимальном огне еще 5-7 минут.
Кулинар также пояснила, что если капусту посолить сразу, овощ пустит сок и не будет после приготовления таким сочным.
Напомним, что в капусте есть большая польза для организма.
В частности, капуста способствует укреплению артерий и поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, оказывает положительное влияние на зрение, предотвращая катаракту, и может даже уменьшить риск развития онкологических заболеваний.
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