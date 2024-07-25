Малосольные огурцы – одна из лучших летних закусок, ведь они очень просто и быстро готовятся, а получаются вкусными, освежающими и хрустящими.

Кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram показала, как приготовить пикантные малосольные огурцы, которые можно подавать уже через 45 минут.

"Уже второй год готовлю огурчики по этому рецепту и могу уверенно сказать, что это очень вкусно", – рассказала кулинар.

Для приготовления пикантных малосольных огурцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

огурцы – 600 г

чеснок – 2 зуб.

кунжут – 2 ст.л.

уксус яблочный – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

соль – 1,5 ч.л.

красный острый перец – на кончике ножа (или по своему вкусу)

Важно правильно подготовить огурцы перед маринованием.

С огурцов срезаем хвостики с обеих сторон. Каждый огурец разрезаем на четверти, а потом, если большие – то на брусочки длиной 5-6 см, а если маленькие – то так и оставляем. Чеснок или натираем на мелкой терке, или выжимаем через пресс.

Нарезанные огурцы блогерка складывает в миску, добавляет соль, перемешивает и оставляет на 15 минут, чтобы из огурца вышла лишняя вода. После этого лишнюю жидкость сливаем, а к огурцам добавляем соевый соус, уксус, растительное масло, чеснок, кунжут и молотый красный перец.

Перемешиваем все, накрываем миску с огурцами крышкой или пищевой пленкой, отправляем на 30 минут в холодильник, чтобы огурцы промариновывались – а потом можно наслаждаться.

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