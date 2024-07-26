Если вы ищете, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные огурцы и кабачки, этот простой рецепт обязательно вам понравится.

Рецептов маринованных огурцов и кабачков множество. Кто-то любит с более мягким вкусом, а кто-то предпочитает острые. Огурцы режут или закладывают в банки целиком, кабачки чаще всего нарезают кружочками.

Однако кулинар Татьяна Акопян предлагает приготовить маринованные кабачки, разрезав их на длинные кусочки. Одновременно с кабачками можно замариновать и огурцы - маринад одинаковый.

«Самые вкусные и хрустящие огурчики с горчицей. Получила очень много признательных отзывов от своих подписчиков за этот рецепт. По этому же рецепту закрываю и кабачки. Без преувеличения это супер рецепт», – заверила фубдлогер.

Очень хрустящие маринованные огурцы и кабачки.

Маринад, по ее словам, получается в меру соленый, а горчица дает хрусткость.

Для маринования огурцов и кабачков банки нужно предварительно стерилизовать.

Ингредиенты для маринада к огурцам и кабачкам требуются следующие (на 1 литр воды): 50 г соль, 100 г сахар, 75 мл уксус 9%.

Очень хрустящие маринованные огурцы и кабачки.

Также необходимы (на банку в 2 литра): несколько кусочков лука, 3-4 зуба. чеснока, 2 шт. лавр. листа, 10 шт черного перца, 10 шт душистого перца, 1 ст л горчица в зернах.

«Огурцы берем не большие», – рассказала Татьяна Акопян.

Маринуя огурцы и кабачки, первый раз заливаем кипяток – прогреваем

Второй раз заливаем маринад и закрываем уже консервацию на зиму.

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