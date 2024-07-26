Рецептов маринованных огурцов и кабачков множество. Кто-то любит с более мягким вкусом, а кто-то предпочитает острые. Огурцы режут или закладывают в банки целиком, кабачки чаще всего нарезают кружочками.
Однако кулинар Татьяна Акопян предлагает приготовить маринованные кабачки, разрезав их на длинные кусочки. Одновременно с кабачками можно замариновать и огурцы - маринад одинаковый.
«Самые вкусные и хрустящие огурчики с горчицей. Получила очень много признательных отзывов от своих подписчиков за этот рецепт. По этому же рецепту закрываю и кабачки. Без преувеличения это супер рецепт», – заверила фубдлогер.
Очень хрустящие маринованные огурцы и кабачки.
Маринад, по ее словам, получается в меру соленый, а горчица дает хрусткость.
Для маринования огурцов и кабачков банки нужно предварительно стерилизовать.
Ингредиенты для маринада к огурцам и кабачкам требуются следующие (на 1 литр воды): 50 г соль, 100 г сахар, 75 мл уксус 9%.
Очень хрустящие маринованные огурцы и кабачки.
Также необходимы (на банку в 2 литра): несколько кусочков лука, 3-4 зуба. чеснока, 2 шт. лавр. листа, 10 шт черного перца, 10 шт душистого перца, 1 ст л горчица в зернах.
«Огурцы берем не большие», – рассказала Татьяна Акопян.
Маринуя огурцы и кабачки, первый раз заливаем кипяток – прогреваем
Второй раз заливаем маринад и закрываем уже консервацию на зиму.
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