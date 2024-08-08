У Закарпатській області військовий відмовився виконати наказ свого командира, пояснивши це тим, що вважає розпорядження незаконним.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався на початку травня. За даними судових матеріалів, порушник, перебуваючи на військовій службі, умисно відмовився виконати наказ командира військової частини, що призвело до недбалого ставлення до служби в умовах особливого періоду.

На суді обвинувачений свою вину не визнав, пояснивши, що наказ був незаконним. Він зазначив, що відповідно до висновку ВЛК, є обмежено придатним до служби і йому протипоказані фізичні навантаження. Через це він не з'явився на шикування, хоча залишався неподалік.

У відповідь на це представник військової частини зазначив, що всі військовослужбовці повинні проходити бойове злагодження.

"Командир роти, враховуючи висновок ВЛК, роз’яснив обвинуваченому, що він буде виконувати свої обов'язки без фізичних навантажень, зокрема, перебуватиме лише в добовому наряді. Додатково, ряд інших військовослужбовців з обмеженою придатністю до служби також проходили бойове злагодження з урахуванням рекомендацій ВЛК," — зазначено в судових матеріалах.

Суд визнав порушника винним у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. Йому призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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