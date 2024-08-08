В Закарпатской области военный отказался выполнить приказ своего командира, объяснив это тем, что считает распоряжение незаконным.

Об этом говорится в приговоре , опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

ВСУ

Инцидент произошел в начале мая. По данным судебных материалов, нарушитель, находясь на военной службе, намеренно отказался выполнить приказ командира воинской части, что привело к небрежному отношению к службе в условиях особого периода.

На суде обвиняемый свою вину не признал, объяснив, что приказ был незаконным. Он отметил, что согласно заключению ВЛК, ограничено пригодным к службе и ему противопоказаны физические нагрузки. Поэтому он не явился на построение, хотя оставался неподалеку.

В ответ представитель воинской части отметил, что все военнослужащие должны проходить боевое согласование.

суд, судебный процесс

"Командир роты, учитывая заключение ВЛК, разъяснил обвиняемому, что он будет выполнять свои обязанности без физических нагрузок, в частности, будет находиться только в суточном наряде. Дополнительно, ряд других военнослужащих с ограниченной годностью к службе также проходил боевое слаживание с учетом рекомендаций ВЛК" - указано в судебных материалах.

Суд признал нарушителя виновным в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. Ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

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