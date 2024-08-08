В Закарпатской области военный отказался выполнить приказ своего командира, объяснив это тем, что считает распоряжение незаконным.

Об этом говорится в приговоре , опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в начале мая. По данным судебных материалов, нарушитель, находясь на военной службе, намеренно отказался выполнить приказ командира воинской части, что привело к небрежному отношению к службе в условиях особого периода.

На суде обвиняемый свою вину не признал, объяснив, что приказ был незаконным. Он отметил, что согласно заключению ВЛК, ограничено пригодным к службе и ему противопоказаны физические нагрузки. Поэтому он не явился на построение, хотя оставался неподалеку.

В ответ представитель воинской части отметил, что все военнослужащие должны проходить боевое согласование.

"Командир роты, учитывая заключение ВЛК, разъяснил обвиняемому, что он будет выполнять свои обязанности без физических нагрузок, в частности, будет находиться только в суточном наряде. Дополнительно, ряд других военнослужащих с ограниченной годностью к службе также проходил боевое слаживание с учетом рекомендаций ВЛК" - указано в судебных материалах.

Суд признал нарушителя виновным в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. Ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

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