За результатами слідчих дій 28 особам повідомлено про підозру, з яких 9 є членами організованих злочинних груп.

Чиновники з кількох адміністрацій та рад привласнили понад 1,5 млрд грн, призначених для оборони. Під час масштабної спецоперації, проведеної у співпраці з керівництвом Міноборони та ЗСУ, було виявлено 28 службовців по всій Україні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора (ОДП).

До розкрадання коштів причетні службовці:

Міністерства оборони;

військових частин;

ТЦК та СП;

обласних військових адміністрацій;

міських рад;

директори підприємств у різних регіонах України.

Підозрюваним інкримінують розтрату і заволодіння бюджетними коштами через закупівлі товарів за завищеними цінами, завищення вартості робіт, неналежне виконання обов’язків, службову недбалість при прийманні неякісного форменого одягу для ЗСУ, а також підроблення і використання фальшивих документів.

Начальнику Головного управління Міноборони інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Маючи інформацію про наявність державного контракту, він уклав додаткову угоду і безпідставно перевів державні кошти підприємству.

За результатами слідчих дій 28 особам повідомлено про підозру, з яких 9 є членами організованих злочинних груп. Серед підозрюваних: начальник одного з управлінь Міноборони України, начальник ТЦК та СП у Донецькій області, понад 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур, як зазначили в ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання заходів для підозрюваних, а слідчі дії тривають.

"Це вже друга масштабна спецоперація правоохоронців, спрямована на викриття організаторів і учасників злочинних схем, що призвели до розкрадання бюджетних коштів, виділених для потреб Збройних Сил України. Раніше було повідомлено про підозру 30 особам, проведено понад 70 обшуків, а загальні збитки, завдані державі, перевищують 138 млн грн," – зазначили правоохоронці.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.