По результатам следственных действий 28 лицам доложено о подозрении, из которых 9 являются членами организованных преступных групп.

Чиновники из нескольких администраций и советов присвоили более 1,5 млрд грн, предназначенных для обороны. В ходе масштабной спецоперации, проведенной в сотрудничестве с руководством Минобороны и ВСУ, было обнаружено 28 служащих по всей Украине. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).

К хищению средств причастны служащие:

Министерства обороны;

воинских частей;

ТЦК и СП;

областных военных администраций;

городских советов;

директора предприятий в разных регионах Украины.

Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами через закупки товаров по завышенным ценам, завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при приеме некачественной форменной одежды для ВСУ, а также подделку и использование фальшивых документов.

Начальнику Главного управления Минобороны инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Имея информацию о наличии государственного контракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перевел государственные средства предприятию.

По результатам следственных действий 28 лицам доложено о подозрении, из которых 9 являются членами организованных преступных групп. Среди подозреваемых: начальник одного из управлений Минобороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов в Полтавской и Днепропетровской областях, а также представители коммерческих структур, как отметили в ОГП.

Решается вопрос об избрании мер для подозреваемых, а следственные действия продолжаются.

"Это уже вторая масштабная спецоперация правоохранителей, направленная на разоблачение организаторов и участников преступных схем, приведших к хищению бюджетных средств, выделенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Ранее было сообщено о подозрении 30 лицам, проведено более 70 обысков, а общий ущерб, причиненный государству, превышают 138 млн грн, - отметили правоохранители.

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