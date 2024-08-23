Під час затримання у зловмисниці виявили мобільний телефон, який вона використовувала для злочинної діяльності.

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російської розвідки, яка «зливала» рашистам локації Сил оборони на Донеччині. Як повідомили у СБУ, у зоні особливої уваги ворога були бойові позиції важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити селище Нью-Йорк.

Крім того, підозрювана намагалася визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху українських військ, які обороняють населений пункт.

Агресор планував використати ці розвіддані для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення селища, де тривають важкі бої.

Співробітники СБУ затримали російську інформаторку під час контрдиверсійних заходів на передовій, коли вона намагалася евакуюватися із селища у прифронтовий район.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, яка була ідейною прихильницею рашизму і чекала на прихід загарбників.

Жінка підтримувала зв'язок з російською розвідкою через матір свого чоловіка, що проживає в росії і знаходиться під наглядом спецслужб країни-агресора.

Для збору розвідувальної інформації інформаторка регулярно обходила фронтову зону, де приховано фіксувала позиції Сил оборони.

Окрім цього, вона використовувала своїх знайомих для отримання потрібної їй інформації під час побутових розмов.

Після збору даних жінка узагальнювала їх, надиктовувала у голосових повідомленнях та надсилала "зв’язковій" в Росію.

Під час затримання у зловмисниці виявили мобільний телефон, який вона використовувала для злочинної діяльності.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки оголосили їй підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зараз зловмисниця перебуває під вартою, і їй загрожує до 8 років тюрми.

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