Во время задержания у злоумышленницы был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для преступной деятельности.

Служба безопасности задержала еще одного осведомителя российской разведки, которая «сливала» рашистам локации Сил обороны в Донецкой области. Как сообщили в СБУ, в зоне особого внимания врага были боевые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы кафиров, пытающихся захватить поселок Нью-Йорк.

Кроме того, подозреваемая пыталась определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения украинских войск, обороняющих населенный пункт.

Агрессор планировал использовать эти разведданные для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват поселка, где продолжаются тяжелые бои.

Сотрудники СБУ задержали российскую информаторку во время контрдиверсионных мер на передовой, когда она пыталась эвакуироваться из поселка в прифронтовый район.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, которая была идейной поклонницей рашизма и ждала прихода захватчиков.

Женщина поддерживала связь с российской разведкой из-за матери своего мужа, проживающего в России и находящегося под наблюдением спецслужб страны-агрессора.

Для сбора разведывательной информации информатор регулярно обходила фронтовую зону, где скрыто фиксировала позиции Сил обороны.

Кроме того, она использовала своих знакомых для получения нужной ей информации во время бытовых разговоров.

После сбора данных женщина обобщала их, диктовала в голосовых сообщениях и отправляла "связной" в Россию.

Во время задержания у злоумышленницы был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для преступной деятельности.

На основании полученных улик следователи Службы безопасности объявили ей подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Сейчас злоумышленница находится под стражей и ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.