В Україні банки активно блокують картки клієнтів після проведення операцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки здійснюються з картки однієї фізичної особи на картку іншої. Такий спосіб розрахунків часто використовується шахраями, тому банки можуть вважати ці транзакції підозрілими і пов'язаними з шахрайською діяльністю.

Про один з таких випадків клієнт "ПриватБанку" написав на спеціалізованому форумі Мінфін.

"Я перевів гроші за криптовалюту, а людина від третьої особи скинула мені скріншот листування на біржі Binance. Відразу після переказу мою карту було заблоковано, оскільки особа, яка перевела гроші, поскаржилася на мене на шахрайство", – написав клієнт "ПриватБанку".

Клієнт "ПриватБанку" звернувся до служби підтримки Binance і надав докази блокування картки внаслідок продажу криптовалюти. Після цього його акаунт на Binance також був заблокований. В подальшому українець звернувся до служби підтримки ПриватБанку, надавши скріншоти листування з криптобіржі як підтвердження ситуації.

"Після розгляду моєї справи мені повідомили, що я маю повернути кошти, оскільки вони були скинуті від третьої особи. Мій рахунок було заблоковано. Я написав заяву в поліцію, де мені відповіли, що це адміністративна справа і мені потрібно звернутися до суду, щоб розібратися із ПриватБанком", – розповідає клієнт "ПриватБанку".

Пізніше клієнт "ПриватБанку" отримав відповідь від ПриватБанку, в якій йому повідомили: "Банк змушений обмежити співпрацю з вами через виявлення фактів надходження на вашу картку коштів, пов'язаних з шахрайськими операціями. Однак рішення може бути переглянуто після розгляду ситуації правоохоронними органами. Рекомендуємо вам звернутися до них для подальшого вирішення питання."

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