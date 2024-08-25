Позже клиент "ПриватБанка" получил ответ от ПриватБанка, в котором ему сообщили детали.

В Украине банки активно блокируют карты клиентов после проведения операций с криптовалютой на p2p платформах, где расчеты осуществляются с карты одного физического лица на карту другого. Такой способ расчета часто используется мошенниками, поэтому банки могут считать эти транзакции подозрительными и связанными с мошеннической деятельностью.

Об одном из таких случаев клиент "ПриватБанка" написал на специализированном форуме Минфин .

"Я перевел деньги за криптовалюту, а человек от третьего лица сбросил мне скриншот переписки на бирже Binance. Сразу после перевода моя карта была заблокирована, поскольку лицо, переведшее деньги, пожаловалось на меня на мошенничество", - написал клиент "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанка" обратился в службу поддержки Binance и предоставил доказательства блокировки карты в результате продажи криптовалюты. После этого его аккаунт на Binance также был заблокирован. В дальнейшем украинец обратился в службу поддержки ПриватБанка, предоставив скриншоты переписки с криптобиржи как подтверждение ситуации.

"После рассмотрения моего дела мне сообщили, что я должен вернуть средства, поскольку они были сброшены от третьего лица. Мой счет был заблокирован. Я написал заявление в полицию, где мне ответили, что это административное дело и мне нужно обратиться в суд, чтобы разобраться с ПриватБанком", – рассказывает клиент "ПриватБанка".

Позже клиент "ПриватБанка" получил ответ от ПриватБанка, в котором ему сообщили: "Банк вынужден ограничить сотрудничество с вами из-за выявления фактов поступления на вашу карточку средств, связанных с мошенническими операциями. Однако решение может быть пересмотрено после рассмотрения ситуации правоохранительными органами. Рекомендуем вам обратиться к ним для дальнейшего решения вопроса."

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