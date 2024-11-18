Синоптичні процеси перебудовуються, і на фоні поля зниженого тиску ми отримаємо атмосферні фронти, що принесуть дощі та сніг.

З 20 листопада очікується поступова зміна синоптичних процесів, що призведе до відчутного похолодання та снігопадів.

Проте про "прихід зими" говорити ще рано, оскільки, за словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, в подальшому можливі погодні коливання, зокрема й потепління.

Денна та нічна температура поступово наближатиметься до нуля, а загальна погода стане менш комфортною.

З середи, 20 листопада, розпочнеться суттєва зміна погоди. "Синоптичні процеси перебудовуються, і на фоні поля зниженого тиску ми отримаємо атмосферні фронти, що принесуть дощі та сніг. Остання декада листопада буде відзначатися більш вологими і динамічними умовами з різними інтенсивними опадами", — пояснила Птуха.

З 21 по 23 листопада температура в Україні знизиться. Вдень і вночі очікується температура від +3 до -3 градусів, а на заході країни стовпчики термометрів можуть показати навіть -1...-6 градусів. Проте на південному сході ще збережеться відносно тепла погода з температурою до +7 градусів вдень.

З 23 по 25 листопада похолодання може поглиблюватися. Ночами у більшості регіонів України зберігатимуться морози, до -6 градусів на півдні і сході країни. Вдень температура буде коливатися від 0 до +6 градусів. Однак синоптики наголошують, що прогнози на ці дати можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальними даними.

Увечері 20 листопада на захід і північ країни прийде атмосферний фронт, який принесе дощ з переходом у мокрий сніг. В інших регіонах опадів не очікується. З 21 по 23 листопада дощі та мокрий сніг охоплять усю територію України.

25 листопада мокрий сніг очікується у західних та північно-східних областях, а в інші дні тижня — лише на деяких ділянках країни. В решті території опадів не передбачається.

Джерело: OBOZ.UA

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