Синоптические процессы перестраиваются, и на фоне пониженного давления мы получим атмосферные фронты, которые принесут дожди и снег.

С 20 ноября ожидается постепенное изменение синоптических процессов, что приведет к ощутимому похолоданию и снегопадам.

Однако о "приходе зимы" говорить еще рано, поскольку, по словам синоптикини Украинского гидрометцентра Наталии Птухи, в дальнейшем возможны погодные колебания, в том числе и потепление.

Дневная и ночная температура будет постепенно приближаться к нулю, а общая погода станет менее комфортной.

Со среды, 20 ноября, начнется существенное изменение погоды. "Синоптические процессы перестраиваются, и на фоне поля пониженного давления мы получим атмосферные фронты, которые принесут дожди и снег. Последняя декада ноября будет отмечаться более влажными и динамичными условиями с разными интенсивными осадками", - пояснила Птуха.

С 21 по 23 ноября температура в Украине снизится. Днем и ночью ожидается температура от +3 до -3 градусов, а на западе страны столбики термометров могут показать даже -1...-6 градусов. Однако на юго-востоке еще сохранится относительно теплая погода с температурой до +7 градусов днем.

С 23 по 25 ноября похолодание может углубляться. По ночам в большинстве регионов Украины будут сохраняться морозы, до -6 градусов на юге и востоке страны. Днем температура колеблется от 0 до +6 градусов. Однако синоптики отмечают, что прогнозы на эти даты могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальными данными.

Вечером 20 ноября к западу и северу страны придет атмосферный фронт, который принесет дождь с переходом в мокрый снег. В других регионах осадков не ожидается. С 21 по 23 ноября дожди и мокрый снег охватят всю территорию Украины.

25 ноября мокрый снег ожидается в западных и северо-восточных областях, а в другие дни недели только на некоторых участках страны. В остальной территории осадков не предполагается.

Источник: OBOZ.UA

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