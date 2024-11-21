Країна поділиться на дві частини — одна залишиться теплою, а в іншій буде різке похолодання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко. Вона зазначає, що 21 листопада через атмосферний фронт на території України пройдуть дощі, які з часом зміняться на мокрий сніг. У деяких областях можуть бути сильні опади, рвучкий вітер, налипання мокрого снігу і навіть перша ожеледиця.

Синоптик також попереджає, що такі погодні умови створять складну ситуацію на дорогах України, тому водіям варто бути вкрай обережними.

Територія України поділиться на дві частини: у західних і центральних регіонах температура ще буде на рівні плюсових значень, але на сході та південь вже спостерігатиметься різке похолодання.

"Проте там, де завтра ще буде тепло, вже з 22 листопада також почне холоднішати", - додала синоптик.

Щодо погоди в Києві, то 21 листопада очікується дощ з мокрим снігом, похолодання та сильний вітер. Увечері в столиці можливе утворення ожеледиці, що також створить небезпеку на дорогах.

Такі погодні зміни є типовими для кінця листопада, зазначають синоптики, однак різкі перепади температури можуть спричинити проблеми для водіїв та пішоходів.

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