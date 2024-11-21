Страна разделится на две части – одна останется теплой, а в другой будет резкое похолодание .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко. Она отмечает, что 21 ноября по атмосферному фронту на территории Украины пройдут дожди, которые со временем сменятся на мокрый снег. В некоторых областях могут быть сильные осадки, порывистый ветер, налипание мокрого снега и даже первый гололед.

Синоптик также предупреждает, что такие погодные условия создадут сложную ситуацию на дорогах Украины, поэтому водителям следует быть очень осторожными.

Территория Украины разделится на две части: в западных и центральных регионах температура еще будет на уровне плюсовых значений, но на востоке и юге будет наблюдаться резкое похолодание.

"Однако там, где завтра еще будет тепло, уже с 22 ноября также станет холоднее", - добавила синоптик.

По погоде в Киеве 21 ноября ожидается дождь с мокрым снегом, похолодание и сильный ветер. Вечером в столице возможно образование гололеда, что также создаст опасность на дорогах.

Такие погодные изменения типичны для конца ноября, отмечают синоптики, однако резкие перепады температуры могут вызвать проблемы для водителей и пешеходов.

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