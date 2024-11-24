На засіданні постійної депутатської комісії з питань законності зібралися жителі села, аби висловити своє невдоволення цією ініціативою.

До Збаразької міської ради на Тернопольщині надійшло звернення щодо перейменування вулиці Вишнівецького на честь Героя України Івана Ковальчука.

Як повідомили місцеві ЗМІ, ініціатива викликала жваву дискусію серед місцевих жителів, які поділилися на два табори: одні підтримують перейменування, інші — категорично проти.

На засіданні постійної депутатської комісії з питань законності зібралися жителі села, аби висловити своє невдоволення цією ініціативою. На заході також були присутні мати і сестра загиблого Героя. Між учасниками виникли суперечки.

Одна з жительок Івашківців зауважила, що хоча вона віддає честь та вічну пам’ять загиблому, в їхньому селі загинуло багато людей, і на кожну жертву не вистачить вулиць. Вона також наголосила, що війна не закінчилась і що її громада має інші пріоритети.

«У нас війна не закінчилася. Йому честь, хвала і вічна пам'ять. Ми від села зробили стелу, молимося там і будемо пам’ятати. Але у нас загинуло стільки людей, що навіть нема стільки вулиць. З тієї вулиці також хлопці воюють. Ти скажи чого ви «за»? Що вам дає те перейменування? Миросю, тобі то не верне дитину», – зазначила жителька Івашківців.

Мати і сестра Івана Ковальчука, у свою чергу, були обурені таким ставленням. Вони висловили незрозуміння, чому пам'ять їхнього сина і брата не хочуть увіковічнити через перейменування вулиці.

«Ті, що сидять вдома, то всі проти. Мої два сини воювали на нулі», — зазначила мати Героя.

Жителі села також заявили, що підписи, зібрані на підтримку перейменування, є підробленими, і тому вони категорично відкидають таку ініціативу.

Депутати, намагаючись заспокоїти ситуацію, закликали громаду до діалогу і запропонували провести громадські обговорення, а також зібрати нові підписи від усіх жителів села для подальшого ухвалення рішення.

Варто зазначити, що Іван Ковальчук загинув улітку минулого року під час танкового обстрілу російських військ поблизу села Берестове в Бахмутському районі Донецької області. Йому було всього 31 рік.

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