На заседании постоянной депутатской комиссии по законности собрались жители села, чтобы выразить свое недовольство этой инициативой.

В Збаражский городской совет на Тернопольщине поступило обращение о переименовании улицы Вишневецкого в честь Героя Украины Ивана Ковальчука.

Как сообщили местные СМИ, инициатива вызвала оживленную дискуссию среди местных жителей, которые поделились на два лагеря: одни поддерживают переименование, другие категорически против.

На заседании постоянной депутатской комиссии по законности собрались жители села, чтобы выразить свое недовольство этой инициативой. На мероприятии также присутствовали мать и сестра погибшего Героя. Между участниками возникли споры.

Одна из жительниц Ивашковцев заметила, что хотя она отдает честь и вечную память погибшему, в их селе погибли многие люди, и на каждую жертву не хватит улиц. Она также подчеркнула, что война не закончилась и что у общины есть другие приоритеты.

«У нас война не кончилась. Ему честь, хвала и вечная память. Мы от села сделали стелу, молимся там и будем помнить. Но у нас погибло столько людей, что даже столько улиц нет. С той улицы тоже ребята воюют. Ты скажи, чего вы «за»? Что вам дает переименование? Миросю, тебе это не вернет ребенка», – отметила жительница Ивашковцев.

Мать и сестра Ивана Ковальчука, в свою очередь, были возмущены таким отношением. Они выразили непонимание, почему память их сына и брата не хотят увековечить из-за переименования улицы.

«Те, что сидят дома, все против. Мои два сына воевали на нуле», — отметила мать Героя.

Жители села также заявили, что подписи, собранные в поддержку переименования, поддельные, и поэтому они категорически отвергают такую ​​инициативу.

Депутаты, пытаясь успокоить ситуацию, призвали сообщество к диалогу и предложили провести общественные обсуждения, а также собрать новые подписи от всех жителей села для дальнейшего принятия решения.

Следует отметить, что Иван Ковальчук погиб летом прошлого года во время танкового обстрела российских войск вблизи села Берестово в Бахмутском районе Донецкой области. Ему было всего 31 год.

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