ГРВІ стає основною загрозою для організму та здоров'я дітей, особливо у осінньо-зимовий період, тому батьки постійно шукають ефективні способи боротьби із вірусами.

Відомий педіатр Євген Комаровський поділився з українцями шістьма важливими правилами, які допоможуть ефективно боротися з ГРВІ без медикаментів.

У своєму Ютуб-відео Доктор Комаровський зазначає, що коли дитина захворіє, не варто змушувати її проводити весь день в ліжку. Потрібно дати організму можливість самостійно обирати активність: якщо дитина відчує полегшення, вона сама захоче рухатись. Залишаючи дитину в ліжку на тривалий час, ви ризикуєте спровокувати застій крові в легенях та ускладнення. Під час застуди важливо забезпечити дитині комфорт і не обмежувати її рухливість.

Нерідко батьки намагаються нагодувати дитину, коли вона хвора. Однак лікар застерігає: не змушуйте дитину їсти, якщо їй цього не хочеться. Апетит, що з’являється, буде свідчити про покращення стану здоров’я. Окрім цього, один з головних аспектів лікування ГРВІ — це достатня кількість рідини. Під час застуди організм активно виводить токсини, і рідина допомагає зменшити в'язкість слизу в легенях, що полегшує відкашлювання.

Комаровський наголошує, що навіть якщо дитина не хоче пити, батьки повинні стежити за тим, щоб малюк споживав достатньо води. Окремо лікар зазначає, що температура рідини повинна відповідати температурі тіла. Також Доктор комаровський пояснює, що інфекції легше долати, якщо повітря в приміщенні прохолодне і вологе. Педіатр радить підтримувати температуру в кімнаті на рівні 18-22°C і вологість — 40-70%. Це забезпечує комфорт для слизових оболонок і допомагає організму швидше справлятися з хворобою.

Лікар додає, що не варто панікувати, якщо температура у дитини піднялася до 38-39°C.Така температура є нормальною реакцією організму на вірус. Однак, якщо температура перевищує 39°C, потрібно звернутися до лікаря і застосувати жарознижувальні засоби. Окрім цього, лікар радить спостерігати за сечовипусканням дитини під час ГРВІ. Якщо сеча блідо-жовта, і дитина ходить в туалет хоча б раз на 4 години — це означає, що рідинний баланс нормальний.

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