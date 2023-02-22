Как сообщается в пресс-релизе "Артемсоли" во вторник, прибыль в размере 465 грн с каждой пачки будет направлена на формирование флотилии дронов-камикадзе для нужд Главного управления разведки Украины (ГУР).

Сообщается, что летом 2022 года продукция Артемсоли исчезла с полок крупных продуктовых сетей, а добыча соли из-за российской агрессии прекратилась еще в апреле.

Предприятию удалось найти 20 тонн непроданной соли из Соледара, которые разделили на 100 000 символических пачек по 200 г под названием "Мощь. Украинская каменная".

Стоимость пачки – 500 гривен, из которых 465 гривен пойдут на дроны.

"Мощь. Украинская каменная" можно приобрести в сети магазинов "Сільпо", а также онлайн на сайте Rozetka. Прибыль от продаж – 465 грн с каждой пачки будет направлена на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР", – говорится в сообщении.

"Це що квітневий жарт?",

"Ця сіль може бути продана, депутатам і іншим можновладцям які мають зарплати ой які захматні, так що хай купують",

"Прекрасна ідея!",

"Ідея гарна, але чи буде вона втілена".

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