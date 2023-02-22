Об этом заявила инициатор законопроекта, народный депутат Оксана Савчук в эфире телемарафона.
"Мы хотим поднять эту дискуссию в обществе, чтобы украинцы задумались, нужно ли отмечать эти дни выходными", - заявила Савчук.
Вместо 8 марта, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.
Также предлагается отменить 1 мая как День труда и 9 мая, когда отмечали День победы.
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К государственным праздникам могут добавить Шевченков день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.
"Мы в парламенте должны взяться за календарь, хотим мы этого или нет", - сказала Савчук.
По ее словам, после регистрации законопроекта многие люди выразили желание вообще отменить "старые" праздники.
"Люди понимают, что у нас не должно быть праздников, которые ассоциируются с прошлым", - заявила нардеп.
Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!".
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