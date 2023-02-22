Главной ошибкой зеркальных дат является планирование свадьбы и венчаний на этот день, передает "Главред".
Считается, что пары, которые скрепляют союз в этот день могут быстро расстаться.
Также этот день совершенно не проходит для того, чтобы доказывать свою правоту и вступать в конфликты.
В зеркальную дату ельзя провоцировать ссоры и ввязываться в чужие разногласия.
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Зеркальная дата запрещает беспокойство , лучше провести день не переедая, не перенагружаясь и без алкоголя.
Нумерологи отмечают, что зеркальные даты благоприятны для начинаний и новых стартов.
К слову, в субботу, 25 февраля, Украина получит настоящий "тепловой удар" от постепенно, но заметно вытесняющей зиму весны.
Согласно прогнозу синоптиков, в Украине ожидается весенняя температура:
Так, в Черновцах и области ожидается +16...+17, в Одессе и области +11...+15, в Виннице +14, Киев и область до +13, Житомир и область +12...+14, Тернополь +13, Ровно +11, Львов и область +10...+12, Кропивницкий +11, Днепр и область до +10, Чернигов +9.
На Сумщине и Харьковщине будет прохладно - температура в этих областях будет колебаться от +2 до +6 градусов.
Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.
Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.
Также Politeka.net писала, что в Днепре в жилом доме прогремел взрыв – появились фотографии и трагические подробности.