Ярон приехал в Украину вместе с женой, которая помогает мужу на кухне, а еще устраивает для детей занятия по йоге.

Шеф-повар покинул Нидерланды и на передвижной кухне направился в Украину кормить переселенцев. Так мужчина решил провести свой отпуск, а жена поддержала, хотя ехать в страну, где идет война, боялась. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Добиравшийся фургон шеф-повар Ярон из Нидерландов загрузил оборудованием для приготовления пищи.

Ярон готовит в центре для переселенцев, поэтому к нему всегда очереди. Ярон рассказала, что готовит именно панкейки, ибо их любят все. В Нидерландах у него собственный ресторанный бизнес, организующий выездные празднования. В начале года у него отпуск, поэтому тот решил приехать в Украину и помочь.

"Я был в шелтере, там было много матерей, которые остались с детьми, а их родители погибли, это разбило мне сердце", — говорит мужчина.

Ярон приехал вместе с женой, которая помогает мужу на кухне, а еще устраивает для детей занятия по йоге. Признается, ехать в Украину боялась, однако мужа не могла не поддержать, ведь он хотел помочь украинцам тем, что умеет лучше всего.

"Было трудно принять решение, было страшно ехать сюда, поскольку здесь война. Люди мне говорили, ты безумна, если это сделаешь. Но муж был настолько серьезным в своих намерениях, это было очень важно для него — помочь украинцам", — убеждает женщина.

Ярон говорит, привыкает к отключениям света и к езде по городу, где светофоры часто не работают, а еще к воздушным тревогам. Не перестает восхищаться стойкостью украинцев. В Украине муж с женой проведут две недели и все это время будут готовить для переселенцев.

Напомним, украинцам после реформы раздадут деньги "на руки".

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