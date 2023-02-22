22 февраля православные верующие чтят память мученика Никифора из Антиохии Сырской.
Эти двое были истинным примером подлинных распространителей основ христианства и Слова Божьего. Они были наделены незаурядными способностями, которые спасали людей в трудные времена. Именно поэтому преподобным отведен отдельный день памяти. В народе двадцать второе февраля имеет еще свое название, более простое – День Панкратия или/и Никифоров день.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
- Если после 22 февраля следующие 7 дней холодные – март будет очень теплым и солнечным.
- На деревьях снег налипает – примета того, что скоро будет потепление.
- Если начать лечить какую-либо болезнь именно 22 февраля – это хороший знак, что болезнь можно будет победить.
- Весь день оттепель – зима не уйдет еще слишком долго.
- Шумит лес – жди быстрого тепла.
- Визжит свинья 22 февраля – можно ожидать непогоды.
- Ветви деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.
- Все сны сегодня вещие. Однако если увидишь лук во сне – это сулит неприятности и слезы.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ
- Нельзя говорить ничего плохого об умерших, нельзя вспоминать их злыми словами и осуждать, лучше просто умолчать.
- Сегодня нельзя веселиться, праздновать, шуметь, смеяться, ссориться. Этот день лучше провести тихо и мирно.
- Нельзя заниматься грязной работой по дому и на приусадебном участке: шить, стирать, убирать, строить и т.д.