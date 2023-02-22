Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети необычное видео, которым ответила на вопрос, чем она занимается в свободное время.
Как известно, после российского плена и возвращения домой, "Пташка" продолжила трудиться на благо Украины и приближая победу. В ролике ее можно увидеть в разных ситуациях и за самыми удивительными занятиями. Так, среди прочего она показала, как моет машину, танцует, играет на скрипке, поет, записывает видео, дает интервью, встречается с побратимами, волонтерит и много другое.
В подписи к публикации "Пташка" написала: "Вот немного обо мне". Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:
"Сестра, очень крутое видео!".
"Девушка пламя! Пташка, будь всегда такой и так много лет".
"Пташка огонь".
"Ты наша гордость".
"Красотка. Пусть везет со скрипкой".
"Рыжая неугомонная бестия, энергия так и прет".
"Вам очень идет улыбка".
"Она просто и дальше делает мир чище".
"Ты очень классная. Настоящая, как есть. В общем, спасибо за все".
"Лучшая Пташка".
"Ты огонь моих глаз. Обнимаю".
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