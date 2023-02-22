Как сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы, в центре Москвы вспыхнуло 16-этажное здание, где находится отель "МКМ", а также квартиры из бывшего общежития.

Чрезвычайному происшествию в здании с квартирами, офисами и отелем присвоили повышенный ранг сложности.

Пожар вспыхнул на пятом этаже. Люди, оказавшиеся в дымовой и огненной ловушке, кричали о помощи из окон.

В результате из здания удалось спасти 200 человек, среди них — семь детей. Для спасения людей с верхних этажей задействованы автолестница и коленчатые подъемники.

Также сообщается, что в результате пожара пострадали девять человек и один ребенок.

Сначала сообщалось об одном погибшем, потом число жертво возросло до двух. На данный момент сообщается, что жертвами пожара стали по меньшей мере шесть человек четыре взрослых и два ребенка.

Причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов поджег свои вещи в общем коридоре здания.

Напомним, ранее сообщалось, что судно с россиянами переломилось пополам и пошло ко дну.

Также сообщалось о сильном пожаре в российском Магадане.

Кроме того, Politeka.net писала о мощном пожаре под Москвой.