Как сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы, в центре Москвы вспыхнуло 16-этажное здание, где находится отель "МКМ", а также квартиры из бывшего общежития.
Чрезвычайному происшествию в здании с квартирами, офисами и отелем присвоили повышенный ранг сложности.
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Пожар вспыхнул на пятом этаже. Люди, оказавшиеся в дымовой и огненной ловушке, кричали о помощи из окон.
В результате из здания удалось спасти 200 человек, среди них — семь детей. Для спасения людей с верхних этажей задействованы автолестница и коленчатые подъемники.
Также сообщается, что в результате пожара пострадали девять человек и один ребенок.
Сначала сообщалось об одном погибшем, потом число жертво возросло до двух. На данный момент сообщается, что жертвами пожара стали по меньшей мере шесть человек четыре взрослых и два ребенка.
Причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов поджег свои вещи в общем коридоре здания.
Напомним, ранее сообщалось, что судно с россиянами переломилось пополам и пошло ко дну.
Также сообщалось о сильном пожаре в российском Магадане.
Кроме того, Politeka.net писала о мощном пожаре под Москвой.