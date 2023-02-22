«Граффити является незаконным», - прокомментировал 28-летний Янсен кадр, на котором он позирует с широкой улыбкой на фоне яркого рисунка на стене в городке Найак в штате Нью-Йорк, пишет Politeka.net.
Хотя актер успел сняться во многих популярных фильмах и телешоу, он с детства также был чрезвычайно увлечен искусством и часто делился им со своими подписчиками в Instagram.
Свое последнее селфи брат Хайден Панеттьери опубликовал всего за несколько недель до того, как стало известно, что он скончался. Причина смерти Янсена в настоящее время остается неизвестной.
Под последними публикациями 28-летнего актера его коллеги, друзья и поклонники выражают соболезнования в связи с его внезапной кончиной.
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«Милая душа, мы будем скучать», «Прощай, король», «Глубоко опечален этой новостью. Да упокоится он с миром. Мои глубочайшие соболезнования всей семье», «Мы теряем очень многих молодых людей. Так грустно, и мое сердце сегодня с его семьей», «Мое сердце и соболезнования семье. Родители, братья и сестры никогда не должны переживать потерю сына или брата», - пишут фолловеры, потрясенняе трагедией.
Добавим, что всего месяц назад Янсен также опубликовал фото, на котором он запечатлен со своей сестрой Хайден.
«Не первая стрижка, которую она пыталась мне сделать», - подписал снимок актер.
Напомним, звезда фильма «Идеальная игра» Янсен Панеттьери умер на минувших выходных в своей квартире в городе Найак, штат Нью-Йорк.
Актер был младшим братом популярной американской актрисы Хайден Панеттьери, которая также является экс-невестой украинского боксера Владимира Кличко.
По словам инсайдера, брат звезды переживал не самый лучший период в своей карьере.
"В последнее время у него были сложности в карьере. Хайден просто безутешна. Он был ее лучшим другом и единственным братом. Он был таким хорошим парнем, но жил на краю", - рассказал источник.
Напомним также, что у Хайден и Владимира Кличко есть общая дочь Кайя-Евдокия. До полномасштабного вторжения рф в Украину девочка жила с отцом в Киеве.
Также Politeka.net писала о внезапной кончине известного украинского музыканта и вокалиста.