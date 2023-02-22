Покойный брат актрисы Хайден Панеттьери, Янсен Панеттьери, незадолго до смерти опубликовал фото, на которых он демонстрирует картины и беззаботно улыбается.

«Граффити является незаконным», - прокомментировал 28-летний Янсен кадр, на котором он позирует с широкой улыбкой на фоне яркого рисунка на стене в городке Найак в штате Нью-Йорк, пишет Politeka.net.

Хотя актер успел сняться во многих популярных фильмах и телешоу, он с детства также был чрезвычайно увлечен искусством и часто делился им со своими подписчиками в Instagram.

Свое последнее селфи брат Хайден Панеттьери опубликовал всего за несколько недель до того, как стало известно, что он скончался. Причина смерти Янсена в настоящее время остается неизвестной.

Под последними публикациями 28-летнего актера его коллеги, друзья и поклонники выражают соболезнования в связи с его внезапной кончиной.

«Милая душа, мы будем скучать», «Прощай, король», «Глубоко опечален этой новостью. Да упокоится он с миром. Мои глубочайшие соболезнования всей семье», «Мы теряем очень многих молодых людей. Так грустно, и мое сердце сегодня с его семьей», «Мое сердце и соболезнования семье. Родители, братья и сестры никогда не должны переживать потерю сына или брата», - пишут фолловеры, потрясенняе трагедией.

Добавим, что всего месяц назад Янсен также опубликовал фото, на котором он запечатлен со своей сестрой Хайден.

«Не первая стрижка, которую она пыталась мне сделать», - подписал снимок актер.

Напомним, звезда фильма «Идеальная игра» Янсен Панеттьери умер на минувших выходных в своей квартире в городе Найак, штат Нью-Йорк.

Актер был младшим братом популярной американской актрисы Хайден Панеттьери, которая также является экс-невестой украинского боксера Владимира Кличко.

По словам инсайдера, брат звезды переживал не самый лучший период в своей карьере.

"В последнее время у него были сложности в карьере. Хайден просто безутешна. Он был ее лучшим другом и единственным братом. Он был таким хорошим парнем, но жил на краю", - рассказал источник.

Напомним также, что у Хайден и Владимира Кличко есть общая дочь Кайя-Евдокия. До полномасштабного вторжения рф в Украину девочка жила с отцом в Киеве.

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