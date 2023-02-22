Для того, что достать незваных гостей пришлось вызвать строительную бригаду.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, необычное сообщение в Службу спасения «101» поступило в городе Днепр.

Выяснилось, что на балконе квартиры, расположенной в многоэтажке по улице Большая Деевская Новокодацкого района города поселились летучие мыши.

«Собственник квартиры заранее вызвал к месту строительную бригаду, которая выполнила демонтаж подвесного потолка и гипсокартонных стен лоджии. По прибытию по указанному адресу спасатели обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей», - рассказали спасатели.

В общей сложности специалисты отловили 140 летучих мышей - их поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

Подчеркнем, что летучие мыши поселяются в зданиях из-за того, что природных хранилищ становится все меньше. Вырубка лесов и освоение пещер – основные факторы, заставляющие рукокрылых переселяться в города и поселки.

На зиму летучие мыши перекочевывают в города, где поселяются в щелях под окнами или в стенах многоэтажных зданий.

Все виды летучих мышей Украины занесены в Красную книгу.

Летучие мыши не агрессивны по отношению к людям, не едят человеческую пищу, соответственно не вредят запасам, а также не грызут материалы, из которых построен дом.

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