В Украине выставили на продажу монету за 16 тысяч гривен.

Копейку можно было найти в обращении до 2019 года, пока их не "сняли с производства".

В Украине выставили на продажу за 16 тысяч гривен монету номиналом в 50 копеек 1992 года выпуска и того же года продают уникальную монету номиналом в одну копейку.

Уникальный лот выставлен на торги на специализированном аукционе.

Продавец утверждает, что она находится в очень хорошем состоянии, одном из лучших, известных ему. За монету 1992 года уже согласны заплатить более 13,5 тыс. гривен, но до конца аукциона еще остается 11 дней.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили в продажу специальную партию соли.

Как сообщается в пресс-релизе "Артемсоли" во вторник, прибыль в размере 465 грн с каждой пачки будет направлена на формирование флотилии дронов-камикадзе для нужд Главного управления разведки Украины (ГУР).

Сообщается, что летом 2022 года продукция Артемсоли исчезла с полок крупных продуктовых сетей, а добыча соли из-за российской агрессии прекратилась еще в апреле.

Предприятию удалось найти 20 тонн непроданной соли из Соледара, которые разделили на 100 000 символических пачек по 200 г под названием "Мощь. Украинская каменная".

Стоимость пачки – 500 гривен, из которых 465 гривен пойдут на дроны.

Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

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