В Мининтеграции сообщили, что на пособия уже выделили 5,5 млрд грн, но казначейство в первую очередь выплачивает другие социальные выплаты.
Как отмечают в пресс-службе Мининтеграции, деньги получат и переселенцы несмотря на смещение сроков.
"В Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ", – сообщили в министерстве.
Украинцы, которые вынужденно выехали из оккупированных территорий, имеют право на ежемесячные выплаты.
Деньги будут платить до тех пор, пока территории не освободят от оккупационных войск.
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Каждый взрослый переселенец ежемесячно может получать 2 тыс. грн. На каждого ребенка выделяют 3 тыс. грн.
На такую же сумму могут претендовать и украинцы с инвалидностью. Несмотря на задержки переселенцы получают свои выплаты.
Ранее сообщалось, что в одном из городов Украины приняли решение выплачивать 25 тысяч гривен финансовой помощи.
Речь идет о жителях Черкасс, которые зарегистрированы в городе и подали заявление на помощь не позднее чем через полгода после рождения ребенка.
Сообщается об единовременной денежной помощи в размере 25 тысяч гривен.
Для получения такой финансовой поддержки следует обращаться с заявлением и необходимыми документами в департамент социальной политики Черкасского городского совета.
Выплату могут получить и вынужденные переселенцы, которые зарегистрировались в Черкассах и постоянно проживают в городе минимум девять месяцев.
Напомним, выплаты для внутренне перемещенным лицам предложили повысить, так как текущей помощи не хватает на жизнь.
Как сообщала Politeka, Украинцы ощутят весеннее тепло в конце февраля: когда воздух прогреется до +17.
Также Politeka писала, что В ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке: "Это ключ".