В Мининтеграции сообщили, что на пособия уже выделили 5,5 млрд грн, но казначейство в первую очередь выплачивает другие социальные выплаты.

Как отмечают в пресс-службе Мининтеграции, деньги получат и переселенцы несмотря на смещение сроков.

"В Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ", – сообщили в министерстве.

Украинцы, которые вынужденно выехали из оккупированных территорий, имеют право на ежемесячные выплаты.

Деньги будут платить до тех пор, пока территории не освободят от оккупационных войск.

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деньги, гривна, выплаты

Каждый взрослый переселенец ежемесячно может получать 2 тыс. грн. На каждого ребенка выделяют 3 тыс. грн.

На такую же сумму могут претендовать и украинцы с инвалидностью. Несмотря на задержки переселенцы получают свои выплаты.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Украины приняли решение выплачивать 25 тысяч гривен финансовой помощи.

Речь идет о жителях Черкасс, которые зарегистрированы в городе и подали заявление на помощь не позднее чем через полгода после рождения ребенка.

Сообщается об единовременной денежной помощи в размере 25 тысяч гривен.

деньги

Для получения такой финансовой поддержки следует обращаться с заявлением и необходимыми документами в департамент социальной политики Черкасского городского совета.

Выплату могут получить и вынужденные переселенцы, которые зарегистрировались в Черкассах и постоянно проживают в городе минимум девять месяцев.

Напомним, выплаты для внутренне перемещенным лицам предложили повысить, так как текущей помощи не хватает на жизнь.

Как сообщала Politeka, Украинцы ощутят весеннее тепло в конце февраля: когда воздух прогреется до +17.

Также Politeka писала, что В ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке: "Это ключ".