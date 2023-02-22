При этом в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат и прекратить их выплачивать. С 1 марта начнется индексация пенсий, как и предусмотрено законодательством, которое коснется более 10 миллионов украинцев, но в Верховной Раде Украины на рассмотрении находится законопроект, в котором предлагают уменьшить пенсии некоторым гражданам Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Жолнович также упомянула о том, что инфляция "съела" доходы украинских граждан, по этой причине правительство пытается обеспечить повышение пенсий для всех пенсионеров, независимо от категорий, даже если пенсия минимальная.

По ее словам, увеличение пенсий произойдет на 20%. При расчете будет учитываться уровень инфляции и динамика роста среднего уровня зарплаты.

В то же время после того, как Верховная Рада примет необходимые законопроекты, предатели и коллаборанты будут лишены пенсионного обеспечения.

Будут лишать пенсий украинцев, осужденных за действия, направленные на насильственную смену власти (ст. 109 УК), покушение на территориальную целостность (ст. 110 УК), государственную измену (ст. 111 УК) и коллаборационизм (ч. 3–8 ст. 111-1 УК).

Планируется, что выплаты пенсий будут прекращаться сразу после вступления в силу обвинительного приговора суда, но после отбывания наказания получение пенсий уже бывшим заключенным будут возобновлять.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.





