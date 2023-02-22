Витаминные комплексы и портативные зарядки от организации буду раздавать в региональных центрах, как сообщает "Соцплатформа".
Важно отметить, что планируется выдать 1100 таких наборов, чтобы пожилые украинцы смогли укрепить здоровье, а также пользоваться гаджетами и быть на связи с близкими вне зависимости от перебоев с электроэнергией.
Помощь от программы "Ямариуполь" получат жители Мариуполя старше 80 лет, и только на свободной части города.
"Цель инициативы – оздоровить мариупольцев солидного возраста, усилив их иммунитет в весенний период. А также выдать павербанки, чтобы обеспечить их стабильную связь с родными и экстренными службами", - сказано в сообщении центра.
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Организация хочет помогать не только данной категории украицнев, а также детям и людям в возрасте 60+.
Ранее сообщалось, что в Кабмине обсуждаются варианты повышения тарифов на электроэнергию.
По словам советника премьер-министра Украины Юрий Бойко , снизить негативные последствия повышения тарифов на электроэнергию помогут монетарные субсидии для незащищенных слоев населения.
« Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии . И, поддерживая этот тариф, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов всех потребителей. Сегодня на такие дотации уходит уже более 140 миллиардов гривен в год», – заявил Бойко.
Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "по окончании отопительного сезона".
Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.
Также Politeka.net писала, что украинцы могут получить необходимое лекарство абсолютно бесплатно: как найти аптеку.