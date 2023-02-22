Украинцам выдадут портативные зарядные устройства и полезные витамины, но рассчитывать на них могут не все.

Витаминные комплексы и портативные зарядки от организации буду раздавать в региональных центрах, как сообщает "Соцплатформа".

Важно отметить, что планируется выдать 1100 таких наборов, чтобы пожилые украинцы смогли укрепить здоровье, а также пользоваться гаджетами и быть на связи с близкими вне зависимости от перебоев с электроэнергией.

Помощь от программы "Ямариуполь" получат жители Мариуполя старше 80 лет, и только на свободной части города.

"Цель инициативы – оздоровить мариупольцев солидного возраста, усилив их иммунитет в весенний период. А также выдать павербанки, чтобы обеспечить их стабильную связь с родными и экстренными службами", - сказано в сообщении центра.

Организация хочет помогать не только данной категории украицнев, а также детям и людям в возрасте 60+.

Ранее сообщалось, что в Кабмине обсуждаются варианты повышения тарифов на электроэнергию.

По словам советника премьер-министра Украины Юрий Бойко , снизить негативные последствия повышения тарифов на электроэнергию помогут монетарные субсидии для незащищенных слоев населения.

« Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии . И, поддерживая этот тариф, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов всех потребителей. Сегодня на такие дотации уходит уже более 140 миллиардов гривен в год», – заявил Бойко.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "по окончании отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что украинцы могут получить необходимое лекарство абсолютно бесплатно: как найти аптеку.