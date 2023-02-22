Ощадбанк перестал выпускать электронные пенсионные удостоверения (ЭПУ). Об этом сообщает портал "Минфин".

В целом у украинских пенсионеров есть два варианта — пользоваться бумажным пенсионным удостоверением или получить его в электронной форме, которая содержит банковскую платежную программу. Но переселенцам, стоящим на учете до 24 февраля 2022 года, при оформлении пенсии Пенсионный фонд выдает исключительно ЭПУ, ведь оформить традиционное бумажное пенсионное удостоверение невозможно.

Самые большие проблемы возникают у переселенцев. Дело в том, что пенсионное удостоверение обязательно иметь для выезда за пределы Украины. Без него ни один инвалид или пенсионер ВПЛ не имеет права пересечь границу.

«В связи с военной агрессией россии против Украины и введением на всей территории Украины военного положения, по техническим и независимым от Ощадбанка причинам выпуск ЭПУ приостановлен. К сожалению, возобновить выпуск ЭПУ пока невозможно», — прокомментировали в пресс-службе Ощадбанка.

На период остановки выпуска ЭПУ Ощадбанк предлагает клиентам получить отдельную полнофункциональную банковскую карту. Для получения пенсионного удостоверения в бумажном виде необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением.

Уже выпущенные ЭПУ действуют до окончания их срока действия. После клиентам будут выпущены обычные банковские платежные карты.

Напомним, украинцев предупреждают о подорожании тарифа на электроэнергию до 80%.

Также сообщалось, что Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.