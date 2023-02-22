В Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

Обладатели же "белых билетов" образца 2006-2015 годов могут сейчас подлежать мобилизации, об этом сообщил "Главком".

Сообщается, что приказ Минобороны Украины №342 утратил силу, а записи в военные билеты, внесенные на его основании, больше не актуальны.

В 2015 году Минобороны издало приказ об отмене положения о снятии с военного учета граждан, которых военно-врачебная комиссия (в соответствии с приказом МОУ №342 за 2006 год) признала непригодными к службе в мирное время и ограниченно пригодными во время военного положения.

Теперь решение о снятии военнообязанных с учета принимается на основании Приказа МОУ 402 от 14 августа 2008 года.

Таким образом, для признания лица "непригодным к военной службе с исключением из военного учета" нужно, чтобы при прохождении медицинской комиссии ВЛК установила статью с болезнью, приведенную в Приказе №402 от 14.08.2008 года.

Таким образом, человек, снятый с военного учета на основании приказа №342 от 09.06.2006 года, может быть мобилизован и ему нужно снова пройти военно-врачебную комиссию.

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