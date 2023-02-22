Обладатели же "белых билетов" образца 2006-2015 годов могут сейчас подлежать мобилизации, об этом сообщил "Главком".
Сообщается, что приказ Минобороны Украины №342 утратил силу, а записи в военные билеты, внесенные на его основании, больше не актуальны.
В 2015 году Минобороны издало приказ об отмене положения о снятии с военного учета граждан, которых военно-врачебная комиссия (в соответствии с приказом МОУ №342 за 2006 год) признала непригодными к службе в мирное время и ограниченно пригодными во время военного положения.
Теперь решение о снятии военнообязанных с учета принимается на основании Приказа МОУ 402 от 14 августа 2008 года.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Это переломный момент": оккупанты пошли в новое наступление и сменили тактику
Пугающую находку обнаружили в квартире многоэтажки: "Из-под утеплителя достали целую стаю…"
Байден, выражаясь языком джунглей, приехал в Киев и сказал: «Здесь моя территория»! - Кирилл Сазонов
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Таким образом, для признания лица "непригодным к военной службе с исключением из военного учета" нужно, чтобы при прохождении медицинской комиссии ВЛК установила статью с болезнью, приведенную в Приказе №402 от 14.08.2008 года.
Таким образом, человек, снятый с военного учета на основании приказа №342 от 09.06.2006 года, может быть мобилизован и ему нужно снова пройти военно-врачебную комиссию.
Напомним, юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео
А еще Politeka сообщала, что одесситы придумали "товар", чтобы избежать призыва: однако есть нюанс, фото
Также Politeka писала, о мобилизации в Украине: стало известно, кто может остаться без отсрочки.