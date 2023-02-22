Как говорится в постановлении суда, священника остановила полиция 8 января 2023 года у заправки на выезде из Львова, сообщает "zaxid.net".

По данным полиции, он управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. От проверки на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей.

На рассмотрение дела в суде тогда еще подозреваемый не явился. В постановлении указано, что нарушитель работает священником. Согласно данным бизнес-поисковой платформы YouControl, он является руководителем нескольких приходов ПЦУ во Львовской области.

полиция, патрульная полиция, дтп

Шевченковский районный суд Львова признал виновным священника виновным.

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Судья исследовала материалы дела, в том числе и видео из нагрудных патрульных камер, и признала священника виновным в нетрезвом вождении.

место преступления, полиция

Его лишили водительских прав в год и оштрафовали на 17 тыс. грн. На постановление суда еще может быть подана апелляция.

Напомним, запрет УПЦ МП в Украине: появились первые подробности долгожданного законопроекта.

Также сообщалось, что Украина отдала РФ коллаборанту УПЦ МП: Это помогло вернуть украинцев из плена.

Кроме того, Politeka.net украинский чиновник выписывал премии сестре на 24 тысячи: суд "наказал" его на 4250 гривен.