Как говорится в постановлении суда, священника остановила полиция 8 января 2023 года у заправки на выезде из Львова, сообщает "zaxid.net".
По данным полиции, он управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. От проверки на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей.
На рассмотрение дела в суде тогда еще подозреваемый не явился. В постановлении указано, что нарушитель работает священником. Согласно данным бизнес-поисковой платформы YouControl, он является руководителем нескольких приходов ПЦУ во Львовской области.
Шевченковский районный суд Львова признал виновным священника виновным.
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Судья исследовала материалы дела, в том числе и видео из нагрудных патрульных камер, и признала священника виновным в нетрезвом вождении.
Его лишили водительских прав в год и оштрафовали на 17 тыс. грн. На постановление суда еще может быть подана апелляция.
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