СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины и скрывавшегося от правосудия в монастыре УПЦ (МП).
Приспешником рашистов является столичный блогер Дмитрий Скворцов, основатель так называемого «русского клуба», занимавшийся подготовкой «заказных» публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.
В своих колонках он называл «закономерным» захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации «л/днр».
В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник бежал и скрывался от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП). Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
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По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую порцию деструктивного контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, оккупанты снова ударили ракетами по Харькову - стали известны последствия.
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