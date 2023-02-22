Как пишет Politeka.net, УПЦ решила наказать священника Дмитрия Пасечника, который решил выйти из нее в Винницкой области и присоединится к ПЦУ. Об этом сообщает Информационный навигатор.

"В указе УПЦ (МП) о наказании отца Дмитрия сказано, что он «уклонился в раскол». Неизвестно, на каком основании в организации Онуфрия заключили, что Православная Церковь Украины является расколом, особенно учитывая её евхаристическое единение с четырьмя Поместными Православными Церквами", - отметили в издани.

Также в УПЦ запретили отцу Дмитрию причащаться и сняли с настоятельства прихода в населенном пункте Станиславчик, что в Винницкой области. Местные церковные власти УПЦ планируют назначить другого священника на приход там. Но какие реальные возможны наказания - неизвестно. Ведь священник покинул УПЦ и присоединился к ПЦУ, потому не подчиняется им больше. Решение же отца Дмитрия было еще одним шагом на пути к объединению православия в Украины. Также отмечается, что запреты УПЦ только препятствуют объединению украинцев.

Ранее же сообщалось, что несмотря на давление община вместе с отцом Дмитрием решили перейти в ПЦУ. После конфликта с УПЦ у них не осталось сомнений в своем решении.

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