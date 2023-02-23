В Украине вскоре состоится индексация пенсия, в результате которой выплаты некоторых категорий пенсионеров вырастут на 20%.

Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, законодательством четко определены категории украинских пенсионеров, которым проводят ежегодную индексацию выплат.

Некоторые пенсионеры не подпадали под перерасчет выплат, так как имели другие доплаты и надбавки.

"Формула, определенная действующим законодательством, предусматривает повышение только для тех категорий, которые имеют пенсию больше, чем минимальную. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии "дотяжки", которые под индексацию не подпадали", - заявила Жолнович.

Однако, по словам чиновницы в 2023 году ситуация иная, ведь инфляция сильно повлияла на пенсии украинцев, поэтому выплаты будут стараться поднять и тем, кто получает "минималку".

"В этом году мы понимаем, что инфляция существенно съела доходы наших граждан. Пенсионеры традиционно являются наименее защищенной категорией, поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение пенсии — и даже тем, у кого она самая маленькая", - резюмировала Жолнович

Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

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