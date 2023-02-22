Украинский поставщик электроэнергии решил дать попробовать потребителям самим отключать свет и поднять себе настроение.

Как пишет Politeka.net, поставщик электроэнергии Yasno презентовал на своем сайте игру, которую можно сразу назвать "Выключи свет у соседа". В ней нужно отключать свет домам, успевая за событиями, которые происходят. Она появилась на официальном сайте оператора Yasno. Перед началом игры предлагается ознакомиться с правилами игры, которые помогут победить.

"Как играть:

1. Тапайте по домам и переключайте свет между ними

2. Нажимайте на жалобы людей, чтобы закрыть их

3. Следите за временем, чтобы следовать графику", - написано было в публикации.

В самой игре предлагаются несколько многоэтажных домов, которые нужно успевать отключать, когда происходит то или иное событие. После этого нужно его обратно включить.

Как показала практика, простенькая игра не такая и простая, поэтому нужно постараться, чтобы достичь положительного результата.

"Ой, беда. На этот раз вам не удалось справиться с жалобами и возобновить энергоснабжение", - пишет игра после проигранной партии. И хоть данный симулятор не отключает напрямую свет украинцам, но можно легко прочувствовать, насколько сложно украинским энергетикам стабилизировать поставки электроэнергии в украинские дома.

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