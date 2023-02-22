В Украину надвигается существенное похолодание и осадки в виде снега и дождя.

23 февраля на всей территории Украины будет без существенных осадков. Продолжается снижение температуры в среднем, от 3 до 7 градусов, передает "Укргидрометцентра".

Осадки в виде небольшого дождя и снега пройдут 24 февраля в западных, северных и, частично, центральных областях.

Ночная температура воздуха в восточной и северо-восточной области опустится до -16 градусов, местами до -19 градусов, дневная ожидается от — 4 до +2 градусов. В западных областях и на крайнем юге ночная температура будет на отметке 0, дневная температура от +6 до +12 градусов.

На остальной территории Украины ночная температура от -3 до -9 градусов, дневная от +1 до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что 23.02.2023 - особенная дата, эксперты рассказали, что принесет этот день и почему он особенный.

Главной ошибкой зеркальных дат является планирование свадьбы и венчаний на этот день.

Считается, что пары, которые скрепляют союз в этот день могут быстро расстаться.

Также этот день совершенно не проходит для того, чтобы доказывать свою правоту и вступать в конфликты.

В зеркальную дату ельзя провоцировать ссоры и ввязываться в чужие разногласия.

Зеркальная дата запрещает беспокойство , лучше провести день не переедая, не перенагружаясь и без алкоголя.

Нумерологи отмечают, что зеркальные даты благоприятны для начинаний и новых стартов.

Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.

Как сообщала Politeka, синоптик предупредил о природной аномалии в Украине: Станут более продолжительными.

Также Politeka писала, что период стабилизации: финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака.