Об этом стало известно из приговора суда Днепропетровской области по ч.2 ст. 369-2 УК, передает "368.media".

Обвиняемый в декабре предложил объявил гражданину требование предоставить ему 15 тыс. долларов (прим.ред. около 600 000 гривен) за влияние председателя военно-врачебной комиссии по выдаче заключения о признании непригодным к прохождению военной службы по состоянию здоровья, а также за снятие с военного учета.

Руководитель благотворительной организации деньги получил, но, будучи разоблаченным, заключил соглашение о признании виновности.

Суд назначил согласованное наказание в 34 тысячи гривен штрафа.

Ранее сообщалось, что в Волынской области подрядчик украл деньги, которые дали ремонт бомбоубежищ.

В Нововолынске предпринимателю уведомлено о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения, а также в выдаче поддельных документов (ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 УК). Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

В марте и мае 2022 года, согласно заключенным городским советом договорам, бизнесмен обязался отремонтировать два защитных сооружения гражданской защиты.

В дальнейшем он внес в акты приема-передачи оказанных услуг заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, а также подписывал эти акты.

На основании поддельных предпринимателем документов средства в сумме более 200 тыс. гривен были перечислены из бюджета на его счета.

Напомним, чиновник незаконно продал Дом ученых во Львовской области: ущерб почти на 12 млн.

Также сообщалось, что украинка отправила все свои богатства в руки аферистов: Пообещали снять порчу.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что аферисты обманули украинку, собравшую деньги на авто для ВСУ: "свыше ста тысяч...".