Экс-чиновнику выдвинули подозрение по фактам тайного похищения чужого имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Экс-чиновник, имея доступ на территорию, где расположены склады Киевской таможни.

Он проникал на склады и обворовывал находившиеся там на хранении частные и коммерческие грузы.

Среди похищенного техники марки Apple, строительные материалы, электронные сигареты, косметические средства и лекарственные препараты.

Товары подозреваемый использовал по своему усмотрению, а также передавал третьим лицам для реализации через почтовые службы.

Чтобы скрыть факт кражи, мужчина использовал аналогичные по весу коробки-муляжи и устройства для их пломбирования.

С 2020 по 2022 год таким образом ему удалось незаконно вывезти с территории таможни товары на сумму 41 млн. гривен.

Бывшему начальнику управления административно-хозяйственной деятельности Киевской таможни было выдвинуто подозрение по фактам тайного похищения чужого имущества в особо крупных размерах (ч. 4, ч. 5 ст. 185 УК).

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