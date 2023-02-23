Так, стало известно, что Залужный якобы назначил экс-генпрокурора, капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных БПЛА, пишет Politeka.net.

Об этом сообщила спикер экс-генпрокурора Лариса Сарган.

«Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части #… ВСУ», - написала Сарган на своей странице в Facebook.

Добавим, после полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Луценко сначала был в терробороне Киева, позже в Николаеве и на Херсонском направлении. Сейчас он служит в Бахмуте.

Информация о якобы назначении Луценко вызвала скандал в соцсетях. Некоторые пользователи выражают уверенность, что бывший генпрокурор должен отвечать перед законом за свои грехи, другие уверяют, что Залужному лучше знать, кого и куда назначать.

Напомним, Юрий Луценко ушел в отставку на фоне скандала с расследованием убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Тогда Луценко заявлял, что некоторые политики развернули обвинительную кампанию против правоохранительных органов "на всех эфирах" и спекуляции на тему убийства Гандзюк - это "двое свойство в стране и уничтожение правоохранительной системы".

«Пусть и другие экс-чиновники берут с него пример, искупают свою вину»,

«Это отвратительно, этот нечеловек очевидно причинил много вреда государству»,

«Цирк», «О, Боже…»,

«А почему дронов? На нем сколько преступлений висит – тянет на леопарда или абрамс. Скромняга»,

«И что дальше?»,

«А Ляшко не в его взводе? Где-то пропал ..»,

"Я вам всегда писала, что Луценко еще докажет всем, что он патриот Украины. Думаю, что Залужный не ошибается. Он хорошо разбирается в людях»,

«Я служил с вашим сыном Сашей, я горжусь за вас. Слава Украине и Героям Слава!»,

«Прям вот так Залужный назначает комвзвода?»,

«Поздравляем с должностью депутатов из совета на город Луценко не только простых детей. Пусть покажут себя еще там а не в Киеве какие они мажоры»,

«Его в буцыгарню надо, а не на фронт»,

«Люди, опомнитесь! В Украине война, а Вы обливаете друг друга» , - кипят соцсети.

Добавим, что многие также выразили сомнения в назначении. Мол, главнокомандующий не назначает командиров взводов и для этого есть командующие.

Напомним, появились редкие фото Залужного в детстве и в юности.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине село переименовали в честь Залужного.

Также сообщалось, что Залужный рассказал историю вдохновляющей женщины.